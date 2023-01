Calcio di rigore | la scienza conferma che il cambio di regola favorisce i portieri

Corriere dello Sport

Secondo una ricerca condotta in Brasile poter tenere un solo piede sulla linea di porta anziché due consente di tuffarsi più lontano e più ...Il Carbonia, ancora non completamente digerita l'amarezza per la Coppa Italia quasi raggiunta e sfumata prima con ildidell'ex Giuseppe Meloni al 122', poi con l'errore di Ayrton Hundt ... La moviola di Roma-Fiorentina: Ikoné braccio da rigore Come spesso succede, la crisi di una squadra di calcio si riassume nei numeri. E quelli del Parma sono diventati impietosi negli ultimi due mesi. In primis l’attacco, uno dei malesseri cronici della s ...Secondo una ricerca condotta in Brasile poter tenere un solo piede sulla linea di porta anziché due consente di tuffarsi più lontano e più velocemente ...