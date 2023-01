Calcio | Bologna Zirkzee in gruppo | stop di 3 - 4 settimane per Sansone

(Di martedì 17 gennaio 2023) Frattura scomposta del quinto dito del piede destro per l'attaccante rossoblùal lavoro per preparare la sfida di giovedì in casa della Lazio e valida per gli ottavi di finale di ...

Frattura scomposta del quinto dito del piede destro per l'attaccante rossoblùal lavoro per preparare la sfida di giovedì in casa della Lazio e valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Per i rossoblu di Thiago Motta seduta tattica e prove di conclusioni a rete. ...Si trattava della 12ª giornata di ritorno, alla fine il Vicenza arrivò terzo (47) ad un punto di distacco dalla coppia Parma -(48) mentre il Rimini si piazzò al 12° posto solitario a quota ... Bologna-Atalanta, le probabili formazioni: out Arnautovic, gioca Sansone Dal 2016/2017, da quando mister Gasperini è arrivato a Bergamo, le goleade sono diventate un’abitudine Il primo anno di mister Gasperini in nerazzurro è stato di rodaggio, il tecnico ha rischiato l’es ...ROMA - Goleador, assistman, leader. Una luce nel buio in grado di restituire un senso di sicurezza alla squadra e a tutto l’ambiente. Paulo Dybala è tutto questo per la Roma, ma soprattutto è una scom ...