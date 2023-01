Calcio | arbitri spagnoli a LaLiga dopo errore Var | ' va utilizzato fuorigioco semiautomatico'

(Di martedì 17 gennaio 2023) Madrid, 17 gen. (Adnkronos) -è stata sollecitata dal Comitato tecnico degli(Cta) spagnolo ad implementare lo strumento delsemi-automaticoche il Var non è riuscito ad escludere un gol innella partita di lunedì tra Cadice ed Elche. L'Elche, ultimo in classifica, ha ottenuto un punto in trasferta contro il Cadice, anch'esso in zona retrocessione, grazie al colpo di testa di Ezequiel Ponce all'81'. Ponce ha avuto un ruolo nell'azione fino al gol, e i replay hanno mostrato che il suo coinvolgimento iniziale era arrivato da posizione di. In quanto tale, il gol avrebbe dovuto essere annullato, ma il Var non lo ha portato all'attenzione dell'arbitro Carlos del Cerro Grande. Il Cta ha riconosciuto l', prima di ...

Io non dico mai niente e non ho mai parlato degli, anzi penso sempre che possano sbagliare ... Ci lamentiamo di alcune sue scelte, sia in occasione deldi rigore non concesso, sia dei ...'Ieri il signor Lanna, mi riferiscono abbia detto che glice l'hanno con la Sampdoria . Non ci credo perché è una persona perbene, una persona die che ama la Sampdoria. Ieri la Sampdoria doveva vincere 7 - 0, è stata la solita partita ...L’ex presidente ha parlato a Radio Crc dopo la sconfitta di Empoli e le polemiche per il gol annullato a Colley: “Gli arbitri non ce l’hanno con la Samp: ...Per aumentare il tempo all'interno di una partita l'IFAB sarebbe pronta ad introdurre nel calcio il tempo effettivo, come nel basket.