Buoni pasto | normativa | importi e tassazione dei ticket restaurant

(Di martedì 17 gennaio 2023) Il datore di lavoro può fornire un servizio mensa ai propri lavoratori attraverso une vera e propria mensa aziendale interna o esterna o erogare una indennità o ancora dei) in sostituzione. Negli ultimi anni abbiamo assistito ad un aumento nell’uso deielettronici grazie alla loro gestione più semplice e immediata e alla maggiore esenzione stabilita dallafiscale in materia., definizione e tipologia Ipossono essere definiti come un benefit aziendale per fruire dei servizi sostitutivi di mensa. I lavoratori potranno pertanto acquistare pasti già pronti o generi alimentari presso gli esercizi affiliati in base al valore ...

Comune di Catania

... asilo nido, congedo per le donne vittime di violenza di genere, permessi retribuiti per visite specialistiche, formazione professionale,, lavoro festivo, congedo per paternità e premio ...Un piano di aiuti per le famiglie in difficolta economica è stato messo a punto dalla Direzione Politiche Sociali, prevedendo una spesa complessiva di 417 mila euro da distribuire ina quanti ne faranno richiesta. Sul sito istituzionale del Comune di Catania al link: https://www.comune. catania.it/informazioni/ avvisi/2023/default.aspxnews= 86374 ) è pubblicato l'... Politiche sociali: rilascio buoni pasto/spesa per famiglie indigenti Firenze – Malcontento diffuso fra i lavoratori di Posteitaliane per quanto riguarda l’avvicendamento, preannunciato dall’azienda lo scorso 5 dicembre con un comunicato al personale, dei buoni pasto el ...L’aumento dei costi della mensa scolastica per le famiglie di Santa Teresa di Riva sta provocando malumori e disagi e dopo i giorni di attesa in fila in municipio per ottenere i nuovi buoni pasto il n ...