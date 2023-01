Bruxelles | Antonio Panzeri si pente e collabora con i giudici | sconterà un anno

Leggi su tpi

(Di martedì 17 gennaio 2023)ha deciso dire con i magistrati belgi che stindagando sul Qatargate. L’ex eurodeputato ha firmato un accordo con la procura federale belga, in base al qualeundi reclusione effettivo, sfruttando la legge belga sui pentiti. L’accordo prevede inoltre “una multa e la confisca di tutti i beni finora acquisiti, stimata attualmente in un milione di euro”. L’ex sindacalista è al centro dell’inchiesta sulle presunte tangenti pagate da Qatar e Marocco per influenzare la politica europea, esplosa lo scorso dicembre con l’arresto suo e di Eva Kaili, vicepresidente dell’europarlamento, poi rimossa., in carcere dal 9 dicembre, avrebbe finora confessato di aver versato a rate una somma tra i 120mila e i 140mila euro ...