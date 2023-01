Brozovic | Lukaku | Tonali e Rebic | ecco le armi di Inzaghi e Pioli

(Di martedì 17 gennaio 2023) Sul volo verso l'Arabia Saudita, destinazione Riad, Simonee Stefanohanno viaggiato con bagagli a mano pieni di dubbi. La Supercoppa in programma mercoledì sera sul prato verde del King Fahda Stadium (diretta alle 20 su Canale 5) assegna il primo trofeo dell'anno tra la squadra campione d'Italia e la vincitrice della Coppa Italia. Epperò nè l'Inter nè, soprattutto, il Milan affrontano con la necessaria serenità questo derby in programma a 5.000 chilometri da San Siro. Nè con la certezza di avere la brillantezza richiesta. Vediamo, quindi, la situazione nei due accampamenti a poco più di 48 ore dalla disfida araba, la prima di sei edizioni fissate dall'accordo tra la Lega e il locale ente governativo. L'Inter ha più certezze che incertezze. Soprattutto per il mini-recupero in classifica su Milan e Juve- non sul fenomenale Napoli- dopo lo ...

