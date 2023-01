Brescia | uccise la ex con 16 martellate | condannato all' ergastolo

Agenzia ANSA

commenta La Corte d'assise di ha condannato all'ergastolo Ezio Galesi, l'uomo che nell'ottobre del 2021 a Castegnato, nel Bresciano, con 16 martellate la ex compagna Elena Casanova, di 49 anni. 'Quando l'ho vista ...... pubblico ministero la Corte d'assise di al termine del processo di primo grado ha condannato all'ergastolo Ezio Galesi, l'uomo che nell'ottobre del 2021 a Castegnato, Nel Bresciano,... Uccise la ex a martellate, pm Brescia chiede l'ergastolo - Cronaca Brescia, omicidio Elena Casanova: Ezio Galesi condannato all'ergastolo Galesi uccise con 16 martellate la ex compagna Elena Casanova, di 49 anni che aspettò fuori casa dopo averla incontrata in un ...