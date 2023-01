Brasile | bolsonaristi difesi davanti alle caserme | dalla capitale all’Amazzonia L’ombra oscura delle forze armate sul golpe

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 17 gennaio 2023) Sono stati rinviati a giudizio i tre presunti pianificatori ed esecutori materiali dell’attentato terroristico sventato all’aeroporto di Brasilia. Si tratta di George Washington De Olveira Sousa, Alan Diego dos Santos e Wellington Macedo de Souza, tutti estremisti di destra, sostenitori dichiarati dell’ex presidente Jair Bolsonaro e frequentatori dell’accampamentoal quartier generale dell’esercito di Brasilia dove i tre avevano anche pianificato l’attentato, previsto per il 1° gennaio. I dettagli del piano sono stati chiariti da George Sousa, reo confesso e già in carcere. Gli altri due, irreperibili dal giorno dell’arresto, sono stati chiamati in causa da Sousa e ripresi in volto dtelecamere del camion che trasportava cherosene allo scalo internazionale di Brasilia mentre piazzavano la bomba. L’esplosione mancata, vista all’inizio come ...