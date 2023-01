Boxe | Michael Magnesi torna sul ring | appuntamento il prossimo 31 marzo

(Di martedì 17 gennaio 2023) A settembre la delusione per la prima sconfitta in carriera, che gli è costata la cintura Ibo dei pesi superpiuma, ora“Lone Wolf”è pronto are a combattere, sulpiù forte di prima. Le sue parole: “Combatterò il 31, in un incontro internazionale che si terrà nel Lazio”. Prosegue: “Per ora non posso aggiungere altro, ma anticipo che ci sarà in palio un’altra cintura di grande prestigio. Sono già carico e concentrato”. Sull’il commento della moglie Alessandra Branco: “Ha ricominciato a lavorare a 360 gradi subito dopo le festività natalizie e si sta trovando molto bene, è davvero soddisfatto del livello degli allenamenti”. E ancora: “A fine gennaio sarà il momento di organizzare un test con un buon sparpartner, poi di ...

Grazie agli sponsor che lo sostengono da anni Magnesi resta uno dei pochissimi pugili in Italia che ha l'opportunità di fare pugilato h24 e dedicarsi interamente alla carriera, vuole regalare - e ...