(Di martedì 17 gennaio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiE’ stata la, un espediente adottato all’inizio per sfuggiremorte e poi diventata scelta di fede, a tenere in vita Bruno Carbone, il braccio destro del narcotrafficante internazionale Raffaele Imperiale, soprannominato il “dei Van Gogh“. A rivelarlo è Il Mattino. Secondo alcune indiscrezioni trapelate su alcuni organi di stampa lo scorso novembre, successivamente confermate, Carbone è stato arrestato nel nord-ovest della Siria da una milizia una volta legata ad al Qaida. La milizia in questione, la Hayat Tahrir al Sham (Hts), è una formazione militante salafita, strattamente legata ad Ankara e attualmente attiva e coinvolta nella guerra civile siriana. Carbone – riporta il quotidiano – dopo l’arresto avrebbe subìto torture, minacce e ormai temeva di essere ...

Boss droga "salvo" grazie alla sua conversione all'Islam E' stata la conversione all'Islam, un espediente adottato all'inizio per sfuggire alla morte e poi diventata scelta di fede, a tenere in vita Bruno Carbone, il braccio destro del narcotrafficante inte ...La permanenza del narcotrafficante napoletano nei Paesi arabi è stata rocambolesca. Bruno Carbone ha dovuto fare i conti con la dura prigionia dei miliziani jiadisti ...