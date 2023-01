Borussia Dortmund | prove di rinnovo per Bellingham

Sport Mediaset

... tra il 1992 e il 1994, con la maglia della Juventus hanno vinto una Coppa Uefa e proprio l'ex centrocampista fu protagonista in finale, segnando contro ilil gol del pareggio nel 3 ...... cresciuto nel settore giovanile dell'Ajax, arriva in prestito con diritto di riscatto JAYDEN BRAAF al VERONA (dal) Ritorno in Serie A per l'attaccante classe 2002 che ha indossato ... VERONA, DAL BORUSSIA DORTMUND ARRIVA BRAAF - Sportmediaset Cedibile per la Juventus già in questa sessione di mercato, Weston McKennie, centrocampista classe 1998 della nazionale USA, accetterebbe di lasciare il club bianconero soltanto per tornare ...L’ultimo annuncio di Klopp sul futuro fa sognare i tifosi della Juventus: come stanno le cose. Tutti i dettagli Prosegue, infatti, la crisi senza fine della squadra inglese, al punto che si parla già ...