Borussia Dortmund | interesse per Elanga

TUTTO mercato WEB

E poi ecco Atletico Madrid,e Liverpool. Il prezzo è di 40 milioni di ...Commenta per primo Il direttore sportivo del, Sebastian Kehl, sta preparando la trattativa per il rinnovo di contratto di Jude Bellingham . Il DS vuole incontrare il giocatore inglese e la sua famiglia per convincerlo a ... TMW - Il Borussia Dortmund ci prova, lo Spezia fa muro: no a un'offerta da 22 milioni per Kiwior Anche il Borussia Dortmund sembra fare sul serio per Jakub Kiwior. Il difensore polacco dello Spezia piace a diverse big, Juve in testa, ma i liguri per ...Cedibile per la Juventus già in questa sessione di mercato, Weston McKennie, centrocampista classe 1998 della nazionale USA, accetterebbe di lasciare il club bianconero soltanto per tornare ...