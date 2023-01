Il Sole 24 ORE

...il Toro dal rischio recessione I dati in arrivo da Pechino confermano la gravità della... Milano al top da 11 mesi Anche ledell'Europa dovrebbero iniziare la giornata in lieve calo: ...Leattendono nuove indicazioni dalle trimestrali Usa, per valutare le prospettive dell'... A dicembre inanche la produzione industriale, in calo le vendite al dettaglio. In Europa, ... Borse, la frenata del Pil cinese consiglia prudenza dopo il rally Avvio poco mosso per i principali listini del Vecchio Continente, con gli investitori che attendono il dato dell’indice Zew dalla Germania. Ancora in calo il prezzo del gas che tocca i minimi da 16 me ...(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 17 gen - Si prennuncia debole e incerto l'avvio delle contrattazioni sulle Borse europee con l'EuroStoxx50 ...