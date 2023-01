Borsa | Asia chiude contrastata | pesa la crescita debole cinese

(Di martedì 17 gennaio 2023) Le Borsetiche concludono la seduta in ordine sparso con ladella Cina che segna una delle performance più deboli da decenni, a causa soprattutto degli effetti della politica di ...

Agenzia ANSA

Le Borse asiatiche concludono la seduta in ordine sparso con la crescita della Cina che segna una delle performance più deboli da decenni, a causa soprattutto degli effetti della politica di ...di Milano oggi 16 gennaio aggiornamento 10.30: Ftse Mib riduce il rialzo Il Ftse Mib frena i ...positiva, Wall Street chiusa per festività La giornata di scambi si concentra sull', con ... Borsa:Asia chiude contrastata, si guarda a banche centrali Sentiment cauto sull'azionario globale: focus sulle preoccupazioni sulle condizioni dell'economia globale che saranno sotto i riflettori nel World Economic ...(ANSA) - MILANO, 17 GEN - Le Borse asiatiche concludono la seduta in ordine sparso con la crescita della Cina che segna una delle performance più deboli da decenni, a causa soprattutto degli effetti ...