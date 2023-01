Borsa Milano oggi | Piazza Affari guadagna in attesa discesa gas in bolletta

(Di martedì 17 gennaio 2023) (Adnkronos) – Giornata lievemente positiva per le Borse europee e, che chiudono in territorio positivo. L’attenzione degli investitori è rivolta principalmente alle decisioni in arrivo dalle banche centrali sul rialzo dei tassi di interesse, con il capo economista della Bce, Philip Lane, che parla di una politica monetaria che si manterrà aggressiva, smorzando le aspettative degli investitori. In Italia il governo Meloni continua a trattare con l’Unione europea per la ratifica del Mes, mentre la Commissione europea, con Ursula Von der Leyen, apre a un nuovo fondo sovrano per l’industria green, per rispondere ai sussidi miliardari del piano Ira degli Stati Uniti. Secondo il ministro dell’Ambiente Gilberto Pichetto Fratin, poi, il calo del prezzo del gas sui mercati internazionali porterà presto a una corrispettiva riduzione dei costi in ...

Giornata tranquilla, sostanzialmente in linea con l'Europa, per la Borsa di Milano. L'indice Ftse Mib ha infatti chiuso in aumento dello 0,31% a 25.981 punti, l'Ftse All share in crescita dello 0,32% a quota 28.113, con i mercati azionari del Vecchio continente. Lieve aumento per la Borsa di Milano, che mostra sul FTSE MIB un rialzo dello 0,31%, consolidando la serie di cinque rialzi consecutivi, avviata mercoledì scorso; sulla stessa linea, il FTSE Italia All share. (ANSA) - MILANO, 17 GEN - Giornata tranquilla, sostanzialmente in linea con l'Europa, per la Borsa di Milano. L'indice Ftse Mib ha infatti chiuso in aumento dello 0,31% a 25.981 punti, l'Ftse All share in crescita dello 0,32% a quota 28.133.