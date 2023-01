Borsa | Europa negativa attende Wall Strett | Milano - 0 | 4%

(Di martedì 17 gennaio 2023) Le Borse europee proseguono in calo in vista dell'avvio diStreet dove i future sono negativi. L'attenzione è rivolta alle prossime decisioni delle banche centrali sul rialzo dei tassi, con il ...

Agenzia ANSA

Le Borse europee proseguono in calo in vista dell'avvio di Wall Street dove i future sono negativi. L'attenzione è rivolta alle prossime decisioni delle banche centrali sul rialzo dei tassi, con il ...Chi sono SIT e Upsens SIT Group è una multinazionale quotata allaItaliana nel segmento ... Si prevedono circa 3 milioni di sistemi installati innel 2026, circa il triplo degli attuali. Le ... Borsa: Europa in calo guarda a banche centrali, Milano -0,2% A Piazza Affari balza Leonardo. Ancora gia' il gas (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 17 gen - Il rallentamento dell'economia cinese e la conferma della necessita' di ulteriori strette monetarie ...