Agenzia ANSA

Piccolo passo in avanti per il principale indice azionario giapponese, che avanza dello 0,06%, dopo aver aperto a 25.836,67 punti. 17 - 01 - 2023 01:30lievita dell'1,22% alle 05:00 e scambia in utile a 26.136,49 punti. 17 - 01 - 2023 05:00 Borsa: a Tokyo apertura in rialzo (+0,38%) Il marchio punta quest’anno al ritorno a livelli pre-Covid, con 90 milioni di ricavi. La collezione fall-winter 2023/24 è declinata nelle ...La Borsa di Tokyo inizia la seduta col segno più, dopo la pausa della fase di rafforzamento dello yen e il rialzo degli indici azionari Usa, in attesa della riunione della Banca centrale del Giappone ...