Boomerissima | ospiti della seconda puntata | stasera su Rai2

Leggi su cinemaserietv

(Di martedì 17 gennaio 2023)per, lo show condotto da Alessia Marcuzzi, che tornasualle 21:20. Anche in questo appuntamento, in un clima leggero che unisce il varietà al game-show, continua la “lotta” tra la generazione dei boomers e quella dei millennials. La scorsa settimana ad aggiudicarsi laè stata la squadra dei boomers. Tanti gliprevisti in questo martedì 17 gennaio. Alexia, Paolo Ciavarro, Katia Follesa, Maurizio Lastrico, Pierpaolo Pretelli, Elena Santarelli, Giulia Stabile ed Ema Stokholma compongono le due squadre. Saranno presenti in studio anche Raf e AKA 7even. Ma non solo: nel corsoserata, infatti, non mancherà un’incursione in studio da parte di Carlo Conti. Due epoche diverse tra loro, ...