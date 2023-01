BOOMERISSIMA | ALESSIA MARCUZZI TRA L’INCURSIONE DI CARLO CONTI E NUOVI GIOCHI

(Di martedì 17 gennaio 2023) Secondo appuntamento con “”, in onda martedì 17 gennaio in prima serata su Rai2. Dopo il positivo debutto, il programma condotto daanche in questa nuova puntata, metterà a confronto, in un clima leggero che unisce il varietà al game-show, la generazione dei boomers con quella dei millennials. Due epoche diverse tra loro, rappresentate da due distinti gruppi di celebrity che, all’interno del format prodotto da Direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con Banijay Italia, si troveranno a vivere un vero e proprio viaggio negli anni Ottanta, Novanta e Duemila. A guidarli, la stessache, per l’occasione, prenderà parte in prima persona ai diversi momenti di animazione, aggiungendo al suo noto ruolo di conduttrice, quello di ballerina e ...

