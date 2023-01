“Boomerissima” | Alessia Marcuzzi | abito midi e pizzo nero per tentare l’impresa con tanti amici

Leggi su dilei

(Di martedì 17 gennaio 2023) Perché cambiare ciò che funziona? Sembra questo il pensiero di, in onda per la seconda puntata del suocon un look che richiama quello dell’esordio, almeno per quanto riguarda i colori. Un buon risultato in termini di ascolti per il suo show, che segna il suo ritorno in televisione. Scritto durante la pandemia di Covid-19, riesce a mescolare abilmente le fattezze del game show e quelle del varietà, mettendo l’una contro l’altra due squadre, “boomer” e “millennials”, impegnati in vari giochi, e aprendo le porte ad alcuni ospiti.: il look diNel corso della prima puntata non sono mancati dei cambi di look per, allenatasi duramente con Luca Tommassini per realizzare delle ...