BOOM! Ecco i primi ospiti e il nuovo studio di Ciao Maschio

Leggi su davidemaggio

(Di martedì 17 gennaio 2023) LodiNella seconda serata del sabato di Rai 1 riparte, il programma condotto da Nunzia De Girolamo. La prima puntata andrà in onda sabato 21 gennaio, dopo la mezzanotte, e DavideMaggio.it è in grado di anticiparvi in anteprima ie mostrarvi il. Il viaggio nell’universo maschile della De Girolamo ripartirà dall’incontro con tredai profili differenti, che hanno deciso di raccontarsi. Uno di loro sarà Carlo Conti, raramente oggetto di interviste sul piccolo schermo, che di fatto si trainerà acon il suo Tali e Quali, in onda sabato in prima serata. Con lui anche l’attore e comico Giovanni Esposito, tra i ...