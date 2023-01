Bonus trasporti rinnovato anche nel 2023 ma non per tutti | chi può beneficiare dei 60 euro mensili

(Di martedì 17 gennaio 2023) Iniziamo l’anno con una buona notizia: ilè statoper l’anno corrente dal DL Trasparenza e, pertanto, i cittadini potrannoancora dei 60per poter acquistare abbonamenti per il trasporto pubblico locale (non vale per i singoli biglietti). Le condizioni però sono mutate: cambia, rispetto al 2022, la soglia ISEE e la fascia di beneficiari., chi potrà beneficiarne Chi potràdelnel? Si tratta dei cittadini che presenteranno una soglia ISEE pari o inferiore a 20mila(rispetto ai 35mila inizialmente previsti) in riferimento all’anno ...

E' una agevolazione per le famiglie che viene loro in aiuto in questa fase particolare di rincaro dei carburanti e di inflazione alle stelle. Il bonus da 60 euro sarà accessibile anche nel 2023: è rivolto a chi usa i mezzi pubblici con regolarità e a chi acquista un abbonamento per il trasporto pubblico locale (mensile o annuale). Qualche giorno fa il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha firmato il decreto carburanti, contenente misure che dovrebbero contribuire a ridurre ... Sembrava destinato a non essere riproposto, invece il bonus trasporti è rientrato nel c.d. Decreto Trasparenza, quello sui carburanti. Il decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 gennaio