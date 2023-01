Bonus busta paga gennaio 2023 | aumenta lo stipendio | ecco per chi e di quanto

(Di martedì 17 gennaio 2023) Il taglio del cuneo fiscale, le festività, i premi di produttività detassati, gli aumenti die gli aiuti per i dipendenti pubblici:tutti iinche arriveranno a. Si prevede unapiù ricca per milioni di lavoratori. Infatti, alopotrebbe essere più alto per diversi motivi, a partire anzitutto dalle festività: tra il cosiddettoCapodanno e il lavoro svolto da alcuni durante l’Epifania, per molti lavoratori dipendenti lodel primo mese dell’anno potrebbe essere molto più alto. Ilper questo ...

Money.it

... pari al 9,2% in più inpaga. L'incremento deriva dall'adeguamento all'inflazione, in seguito ...gennaio In quanto festività non goduta, visto che è caduto di domenica, il 1° gennaio (...Vediamo, quindi, tutti iinpaga a gennaio 2023. leggi anche Buste paga 2023, tutti isullo stipendio in arrivo quest'annogennaio inpaga, da Capodanno all'Epifania Il ... Bonus in busta paga a gennaio 2023, tutti i nuovi aumenti in arrivo ... Il taglio del cuneo fiscale, le festività, i premi di produttività detassati, gli aumenti di stipendio e gli aiuti per i dipendenti pubblici: ecco tutti i bonus in busta paga che arriveranno a gennaio ...Nel decreto Trasparenza trova posto la proroga 2023 del bonus benzina. Ecco chi potrà usufruirne anche quest'anno.