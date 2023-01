Bonus benzina ai dipendenti anche nel 2023. Proroga nel decreto trasparenza

Il Sole 24 ORE

Anche nel 2023, i datori di lavoro del settore privato potranno erogare buoni carburante ossia ilai propri dipendenti rispetto ai quali trova applicazione un'esenzione fiscale e contributiva fino a 200 euro . In poche parole, il lavoratore non pagherà alcuna imposta o contributo ...carburante " di cui all'art. 2 del Dl. n. 21/2022. Al riguardo, l'Agenzia delle Entrate ha ... in base alla quale, " per l'anno 2022, l'importo del valore di buonio analoghi titoli ... Caro carburante, in vigore il decreto: ecco i bonus in arrivo Qualche giorno fa il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha firmato il decreto carburanti, contenente misure che dovrebbero contribuire a ridurre ...Nel decreto Trasparenza trova posto la proroga 2023 del bonus benzina. Ecco chi potrà usufruirne anche quest'anno.