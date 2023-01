QUOTIDIANO NAZIONALE

L'ex presidente si trova ancora in Florida. È apparso in pubblico mentre parlava con dei sostenitori davanti a casa ...... Anderson Torres, nonch dell'ex leader. Quest'ultimo, dalla clinica di Orlando dove è ricoverato da un giorno per problemi intestinali non gravi, si è detto "" per le violenze e ... Bolsonaro dispiaciuto per quanto successo a Brasilia: "Una cosa incredibile" L'ex presidente si trova ancora in Florida. È apparso in pubblico mentre parlava con dei sostenitori davanti a casa sua ...C’era una volta Limes, autorevole rivista di geopolitica. Il servizio realizzato dalla stessa a proposito dell’assalto bolsonarista alle istituzioni brasiliane (https://www.youtube.com/watchv=3XbPKWv ...