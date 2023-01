Bologna | Sansone | «Qui sto bene Motta mi disse…»

(Di martedì 17 gennaio 2023) Nicola, attaccante del, ha parlato a La Gazzetta dello Sport del suo futuro e del suo ultimo periodo Nicola, attaccante del, ha parlato a La Gazzetta dello Sport del suo futuro e del suo ultimo periodo. Le sue dichiarazioni: «Dopo la partita contro l’Inter ho chiesto un confronto a. Io stoqui e non voglio andarmene, poi visto che il mercato è aperto non si sa mai, ma voglio restare. Ho apprezzato la sua onestà nel dirmi di cercare un’altra squadra. Ci rimasi male, ma ho apprezzato anche i complimenti dopo la partita contro l’Atalanta. E’ una persona vera e la sua schiettezza mi ha mosso qualcosa. Fino a giugno dò tutto qui poi per il rinnovo vedremo». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Commenta per primo L'attaccante del, Nicolaha dichiarato alla Gazzetta dello Sport : 'Mai voluto andarmene. Poi siamo in pieno mercato e non si sa mai, ma sto bene qui. Magari mi sarebbe piaciuto essere coinvolto un po' ... Bologna, Sansone: 'Thiago Motta dopo l'Inter mi disse di cercarmi un'altra squadra, il Milan...' Alè vola Bologna: ora più che mai la squadra felsinea ha il diritto ed il dovere di credere di poter essere ambiziosa. Dalla squadra ...