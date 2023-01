Bmw al Motor Bike Expo di Verona con le “100 Years Edition”

Dueruote

... naturalmente con Toyota, Honda, Nissan, Mazda e Suzuki in prima fila ma ci saranno anche Ford, GM,, Audi, Mercedes, Stellantis ed altri ancora. foto: ufficio stampa ToyotaItalia .MILANO -Motorrad Italia anche quest'anno sarà presente alBike Expo di Verona per mostrare e raccontare i suoi prodotti della famiglia Heritage. L'elemento catalizzante dell'esposizione sarà la ... BMW Motorrad heritage motor bike expo verona - Dueruote MILANO (ITALPRESS) – Bmw Motorrad Italia anche quest’anno sarà presente al Motor Bike Expo di Verona per mostrare e raccontare i suoi prodotti della famiglia Heritage. L’elemento catalizzante dell’esp ...Annuncio vendita Bmw R 1250 GS - Edition 40 Years GS (2021) usata a Lallio, Bergamo - 9099578 - nella sezione Moto usate di Moto.it ...