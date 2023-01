(Di martedì 17 gennaio 2023) AGI - Il gigante cinese suona la campana: la popolazione diminuisce, seppur di poco, per la prima volta da 60 anni, e potrebbe essere l'inizio di una inversione di tendenza che coinvolgerà gli altri Paesi asiatici e anche l'Africa. Gli indizi già ci sono. Lo spiega all'AGI il presidente dell'Istat Gian Carlo, che da esperto demografo non è sconvolto dal dato cinese, 850mila abitanti innel 2022, notizia che oggi ha fatto il giro del mondo: "Non è sorprendente. Era nelle previsioni, stiamo vedendo ora i risultati delle politiche di contenimento delle nascite negli scorsi decenni, la politica del figlio unico ecc. Negli anni, su spinta del governo cinese, le nascite si sono dimezzate, e si è creata una cultura, un modello socio-economico, uno stile di vita diciamo 'moderno', ormai diffuso nelle nuove generazioni malgrado nel frattempo ...

AGI - Agenzia Italia

Al di fuori dell'Ocse, l'inflazione su base annua è diminuita in Brasile,, India, Indonesia, ... Gian Carlo. Intervistato da SkyTg24 ha dichiarato che nel 2023 l'Italia avrà un'...(Istat): più aiuti ai genitori". L'editoriale a firma del direttore Giannini: "Questione ... di giustizia e decreto rave, di Francia e. "Il cielo è albiceleste sopra Doha", l'Argentina ... Blangiardo: "In Cina meno nati Si va verso un rallentamento globale" La popolazione diminuisce, ma per il presidente dell'Istat la tendenza del 'gigante' asiatico riguarderà tutti. In Italia, entro il 2070 passeremo da 60 a 48 milioni. "Il vero rischio è l'inverno demo ...Secondo gli ultimi dati Ocse l'inflazione dell'Italia è rimasta invariata, all'11,8%, a novembre 2022 rispetto al mese precedente ...