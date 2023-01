Black Panther | Wakanda Forever | un video dietro le quinte mostra Rihanna in sala di incisione per Lift Me Up

(Di martedì 17 gennaio 2023)appare in unlecheil lavoro compiuto per la realizzazione diMe Up, il brano usato sui titoli di coda diha condiviso unledella realizzazione della canzoneMe Up, realizzata per. Il brano potrebbe presto ottenere una nomination agli Oscar nella categoria dedicata ai brani originali composti per uno dei film distribuiti nelle sale durante la passata stagione. Nel filmato condiviso ora online si può vederenel ...

BadTaste.it TV

In occasione dei Critics Choice Awards, tenutisi ieri sera, Angela Bassett ha ricevuto il premio come migliore attrice non protagonista per: Wakanda Forever . LEGGI - Critics Choice Awards 2023: tutti i vincitori, Everything Everywhere All at Once è il miglior film Deadline ha incontrato l'attrice sul red carpet della ...In occasione di un confronto con altri produttori per l' Hollywood Reporter , Nate Moore ha parlato delle sfide legate a: Wakanda Forever , parlando dell'incidente che ha costretto Letitia Wright a una pausa forzata dalle riprese. Come raccontato da Moore, nonostante non siano chiare le dinamiche, c'è ... Black Panther 2: Angela Bassett parla dell'aspetto preferito delle riprese Angela Bassett ha parlato di Black Panther: Wakanda Forever parlando dell'aspetto che ha preferito delle riprese ...Ecco le dichiarazioni di Danai Gurira, interprete di Okoye nei film Marvel, su una possibile serie TV interamente incentrata sulla guerriera wakandiana!