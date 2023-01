Bimbo ferito a Ventimiglia La Procura | Lesioni non compatibili con percosse

Il Fatto Quotidiano

'Gli accertamenti sinora effettuati (indagini di pg, dichiarazioni, interrogatori, consulenze medico legali e relazioni della polizia scientifica) in ordine alla produzione delle più gravi lesioni ...Il piccolo era stato trovato in gravi condizioni la mattina dello scorso 19 dicembre. Secondo quanto emerso dalle indagini le ferite che hanno determinato il pericolo di vita non sono da ricondurre a ... Bimbo ferito a Ventimiglia, la procura fa marcia indietro: “Ryan potrebbe non essere stato… Secondo il procuratore di Imperia, Alberto Lari, le gravi lesioni del minore non sono state provocate da "condotte volontarie di percosse" ...... al timorato e al confessore, allo studente e al docente, al disperato e al terapista, al ferito e ... contiene un subliminale messaggio che caldeggia noi bimbi di ...