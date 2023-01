Bimbo ferito a Ventimiglia | la procura fa marcia indietro | “Ryan potrebbe non essere stato picchiato”

(Di martedì 17 gennaio 2023) Sembrava risolto il caso del piccolo, ildi sei anni di Imperia che èricoverato in ospedale lo scorso 19 dicembre a Genova in codice rosso. Dopo che il compagno della nonna si era costituito a– ritrattando quella che era stata la sua prima versione dell’incidente stradale – sembravano chiare le origini delle gravi ferite al polmone, alla milza e alle vertebre che hanno messo in pericolo la vita del bambino. Invece, iltore di Imperia, Alberto Lari, intervenuto sulla vicenda, ha dichiarato che l’ipotesi investigativa fatta dagli stessi inquirenti dopo il ritrovamento delè stata modificata: le gravi lesioni del minore non sarebbero state provocate da “condotte volontarie di percosse”, ma sono riconducibili a circostanze ...

'Gli accertamenti sinora effettuati (indagini di pg, dichiarazioni, interrogatori, consulenze medico legali e relazioni della polizia scientifica) in ordine alla produzione delle più gravi lesioni ...Il piccolo era stato trovato in gravi condizioni la mattina dello scorso 19 dicembre. Secondo quanto emerso dalle indagini le ferite che hanno determinato il pericolo di vita non sono da ricondurre a ... Indagine sul bimbo ferito a Ventimiglia, la procura: "Le ferite più gravi non sono dovute ad un pestaggio" Secondo il procuratore di Imperia, Alberto Lari, le gravi lesioni del minore non sono state provocate da "condotte volontarie di percosse" ...