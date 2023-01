Biglietteria aperta per Dinamo - Venezia

(Di martedì 17 gennaio 2023) TagsWomenLa storia infinita traWomen e, che dopo la partita di andata e la recente doppia sfida in Eurocup, si ritrovano di fronte in campionato per la 3giornata di ritorno, ...

Scaligera Basket Verona

per assistere all'evento in programma sabato 21 gennaio alle 20:30 Tutti i giorni da lunedì a venerdì dalle 09:30 alle 13:00 e dalle 16:00 alle 19:00 Sabato che è il giorno ...L'appuntamento è alle ore 17,15, lasaràdalle ore 16,45. INGRESSO UNICO 5 euro Il biglietto può essere acquistato lo stesso giorno di spettacolo presso il botteghino del Teatro ... Biglietteria: sabato sede aperta, domenica ai botteghini dalle 18:30 TagsDinamo WomenLa storia infinita tra Dinamo Women e Venezia, che dopo la partita di andata e la recente doppia sfida in Eurocup, si ritrovano di fronte in campionato per la 3^ giornata di ritorno, ...E’ aperta la prevendita dei biglietti per Monza-Sassuolo, gara in programma domenica 22 gennaio alle ore 15 all’U-Power Stadium, valevole per la 19^ giornata di Serie A. I biglietti per il Settore Osp ...