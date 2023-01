Biathlon | Coppa del Mondo Anterselva 2023 Sono 4 i trionfi di Dorothea Wierer sulle nevi dove è cresciuta

(Di martedì 17 gennaio 2023) La consuetudine delladeldivuole che l’ultima tappa del mese di gennaio vada in scena ad, la quale di solito è posizionata subito dopo Ruhpolding, completando il tandem delle “Classiche Monumento“. L’impianto altoatesino si può fregiare a pieno titolo di questa denominazione avendo ha organizzato competizioni riservate al massimo circuito femminile in ogni stagione a eccezione del 1988-89. Peraltro, essendo stata talvolta teatro di recuperi, Antholz è la localitàsi è tenuto il maggior numero di gare di primo livello. A oggi se nedisputate ben 87 riservate alle donne (22 quindici km, 32 sprint, 19 inseguimenti, 15 mass start). Peraltro dieci di esse, ovvero quelle del 1995, 2007 e 2020, hanno avuto valore iridato.ben ...

OA Sport

Il programma con le date, gli orari e la diretta streaming di Anterselva 2023 , quinta tappa delladel Mondo 2022/2023 di. Dopo l'appuntamento sulle nevi tedesche di Ruhpolding, ladel Mondo si sposta in Italia dove sono previsti quattro giorni di gare imperdibili: si parte ...Otto podi indel mondo, due vittorie a squadre nel 2015 e nel 2018. Un punto di riferimento nel piccolo mondo del, con un'esperienza da veterana e un percorso travagliato. Il capolinea è arrivato: ... Biathlon, Coppa del Mondo Anterselva 2023: Vittozzi, Wierer e Giacomel guidano la truppa dei convocati dell'Italia Quote Biathlon Anterselva: nella staffetta femminile 4 x 6 Km buone possibilità di successo per l'Italia con Vittozzi e Wierer.Coppa del Mondo di Biathlon, buona Italia nella tappa di Ruphpolding: arrivano tre podi, tutti al femminile, con Vitozzi in grande spolvero dopo la prova ...