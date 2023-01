Biagio Conte | folla ai funerali del missionario dei poveri

PalermoToday

Centinaia di persone affollano stamani la cattedrale di Palermo per i funerali di, morto a 59 anni. Fin dalle prime ore del mattino si sono formate lunghe file all'esterno della chiesa madre palermitana per rendere omaggio al missionario laico, fondatore 30 anni fa ...Corrado Lorefice, nell'omelia che ha pronunciato nella cattedrale gremita in occasione dei funerali di, missionario laico fondatore della Missione Speranza e Carità morto nei giorni ... VIDEO | L'abbraccio di Palermo a Biagio Conte, in migliaia lo accompagnano in Cattedrale: "Santo subito!" PALERMO – Si sono svolti stamattina nella Cattedrale di Palermo i funerali del missionario laico Biagio Conte, morto a causa di un tumore. Le esequie sono celebrate dall’arcivescovo di Palermo, monsig ...PALERMO - "Fratel Biagio era laico cristiano, un mite potente lottatore". Nelle parole dell'arcivescovo Corrado Lorefice c'è un breve ma preciso ritratto ...