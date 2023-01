(Di martedì 17 gennaio 2023) “Eravamo quattro amici al bar che volevano cambiare il mondo…”. Sotto i portici di piazza Vittorio a Roma non si ascolta Gino Paoli, ma la scena è iconica abbastanza da risuonare dentro le or... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Il Foglio

ZingarettiD'Amato ma... Nel caos del centrodestra è ancora una volta Nicola Zingaretti a ...ripropone le Primarie Il problema per molti è il modo in cui si è arrivati alla ...Giuliano Urbani, politologo, ex ministro, tra i fondatori di Forza Italia,la terna ... Unici sconfitti Conte eI grandi elettori in parlamento sono in fermento: Silvio Berlusconi farà ... Bettini benedice Schlein. E lei lo arruola come suo guru