' Bestia | sei scura' | insulti razzisti a una calciatrice del Vicenza Calcio La denuncia | ' Offese di una donna ad una donna'

(Di martedì 17 gennaio 2023) ', sei', parole di una violenza feroce quelle che Rafiat Folakemi Sule , giocatrice delè stata costretta ad ascoltare e subire in campo. Non hanno bisogno di essere ...

Repubblica TV

scura', parole di una violenza feroce quelle che Rafiat Folakemi Sule , giocatrice del Vicenza calcio è stata costretta ad ascoltare e subire in campo. Non hanno bisogno di essere ...scura'. Brutto episodio di razzismo domenica 15 gennaio sul campo di Tavernelle di Altavilla Vicentina durante la partita di Serie C femminile tra Vicenza Calcio e Jesina, vinta 2 - 1 ... 'Bestia, sei scura'. Razzismo in tribuna nella partita di Serie C femminile Vicenza-Jesina VICENZA - Insulti razzisti alla giocatrice del Vicenza Rafiat Folakemi Sule: «Bestia, sei scura». L’episodio di razzismo ai danni della giovane giocatrice di origini ...Luglio 2014, Tour de France. La tappa è la numero cinque e gli organizzatori hanno previsto per quel giorno uno spaccato della Parigi-Roubaix, corsa che fa delle pietre una leggenda, nel cuore della G ...