Berrettini rende onore a Murray | ' Impressionante ciò che riesce ancora a fare'

(Di martedì 17 gennaio 2023) Matteo, a fine match, ondeggia tra orgoglio e delusione. La (ovvia) delusione per la sconfitta in una sfida di quasi cinque ore, ma pure la soddisfazione di aver saputo far girare un ...

Berrettini rende onore a Murray: 'Impressionante ciò che riesce ... Matteo Berrettini, a fine match, ondeggia tra orgoglio e delusione. La (ovvia) delusione per la sconfitta in una sfida di quasi cinque ore, ma pure la soddisfazione di aver saputo far girare un ...Partita infinita e molto emozionante sulla Rod Laver Arena. Matteo recupera due set di svantaggio, si mangia un match point al quinto e lascia strada al fotofinish al cinque volte finalista ...