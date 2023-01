Berrettini | quanto pesa il k o a Melbourne | fuori dalla top 20 dopo 3 anni e mezzo

(Di martedì 17 gennaio 2023) Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati, puoi disdire quando vuoi. L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : Secondi Sei già abbonato? Accedi L'offerta scade tra Giorni : Ore ...

La Gazzetta dello Sport

Questa fa davvero male. E Matteodopo la sconfitta contro Andy Murray dovrà ricorrere, ancora una volta a tutte le sue riserve di pazienza, di concentrazione, saggezza. Perché la sconfitta contro Andy Murray è stata ...Nel terzo parziale ,prova a partita in maniera migliore rispetto aaccaduto negli altri due set: il servizio è più preciso, inoltre costringe il 5 volte finalista del torneo ad un ... Berrettini, quanto costa il k.o. a Melbourne: fuori dalla top 20 dopo 3 anni e mezzo “Impressionante come sia riuscito a giocare dopo quasi cinque ore a questo livello, nonostante i suoi acciacchi. Grande ammirazione nei confronti di quanto ha fatto in campo“, ha concluso Berrettini.Partita infinita e molto emozionante sulla Rod Laver Arena. Matteo recupera due set di svantaggio, si mangia un match point al quinto e lascia strada al fotofinish al cinque volte finalista ...