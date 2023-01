Berrettini-Murray in tv | data | orario | canale e diretta streaming Australian Open 2023

Leggi su sportface

(Di martedì 17 gennaio 2023) Matteoaffronterà Andynel primo turno degli, in programma dal 16 al 29 gennaio a Melbourne Park. Non sarà di certo ilnumero uno del ranking mondiale, oro olimpico e vincitore slam, ma affrontarlo all’esordio in un torneo di questo livello di certo non è il sorteggio che molti tennisti gradirebbero.alla United Cup ha però dimostrato di essere arrivato in Australia con una buona condizione sia fisica che mentale, e negli ultimi anni sembra trovarsi piuttosto bene Down Under. Ci sono ben quattro precedenti tra i due tennisti, con Matteo che si è aggiudicato gli ultimi tre dopo aver perso il primo, risalente a Pechino 2019. L’azzurro si è infatti imposto al Queen’s nel 2021 e poi nel 2022 sui prati di Stoccarda e ...