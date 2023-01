Berrettini | frase sibillina dopo il ko agli Australian Open

Leggi su sportnews.eu

(Di martedì 17 gennaio 2023) Il tennista romano ha ceduto al quinto set contro Andy Murray al primo turno a Melbourne, risultato che lo farà scivolare in classifica PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Non è iniziato per niente bene l’anno per il tennis italiano., infatti, il primo turno è stato fatale per due dei tre Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.