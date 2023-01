Berrettini a cuore aperto - La confessione | ' È lei il centro di tutto'

Tuttosport

E la famiglia, per, è un punto fermo indissolubile. Una certezza incrollabile in mezzo a un mare di punti interrogativi., la dichiarazione d'amore stupisce i fan Non ha mai ...Per questo ciò che è successo l'anno scorso rimarrà nel mioper sempre, una delle mie più ... In sott'ordine, per non voler osare troppo,e Sinner (o Musetti, con Cui Jannik potrebbe ... Tennis, Berrettini cuore d'oro: gelati per un anno ai bambini malati di mucosite Matteo Berrettini ha iniziato il proprio incontro di primo turno agli Australian Open 2023. Il tennista italiano è sceso in campo sul cemento di Melbourne per fronteggiare il britannico Andy Murray in ...Berrettini, la dichiarazione d'amore stupisce i fan: ecco le bellissime parole che ha usato per parlare di lei.