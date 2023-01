Benzinai | sciopero confermato per il 25 e 26 gennaio

(Di martedì 17 gennaio 2023) Non si è ancora trovata la quadra tra governo Meloni e sindacati dei. Al centro della contesa le multe per chi non rispetta l'obbligo di esporre il prezzo medio dei carburanti all'interno dei distributori. Per il momento, lodeiproclamato per mercoledì 25 e giovedì 26resta, insomma, "congelato" ma comunque convocato anche dopo il nuovo confronto tra le sigle associative del settore e il governo. Al termine della riunione, però, sono emersi alcuni distinguo nelle posizioni delle diverse sigle associative Faib, Fegica e Figisc/Anisa rispetto a quanto emerso nel corso del vertice al Mimit, a cui ha partecipato anche il ministro Adolfo Urso. Si lavora a un nuovo incontro tra le parti che potrebbe arrivare dopo la conferenza stampa delle associazioni delle stazioni di servizio, convocata ...

Corriere della Sera

Immaginando evidentemente di poter continuare ad ingannare gli automobilisti gettando la croce addosso ai", scrivono. Ed e' "confermato il pessimo giudizio sul decreto, pasticciato ed ...L'articolo CARO CARBURANTE: IMINACCIANO LOproviene da ByoBlu - La TV dei ... Benzinai verso lo sciopero: multe di 6 mila euro inaccettabili per i gestori Confermato lo sciopero dei benzinai previsto per il 25 e 26 gennaio. «Stop confermato in attesa delle valutazioni del governo - hanno scritto in una nota congiunta Fegica e Figisc-Anisa ...“In attesa delle valutazioni del Governo lo sciopero previsto per i giorni 25 e 26 gennaio è confermato. Per fare emergere serietà e competenza richiesta c’è tempo fino al minuto prima della chiusura ...