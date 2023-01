Benzinai | sciopero confermato il 25 e 26 gennaio | “Governo fa scaricabarile”

Corriere della Sera

... è alle prese con la grana dell'aumento del prezzo della benzina: se i cittadini sono scontenti per gli ennesimi rincari, icontinuano a essere sul piede di guerra con lodi due ...Boom dei prezzi, non ci sono buone premesse per una revoca dellodeidel 25 e 26 gennaio . Se oggi al tavolo tecnico sul settore non si riparte dal decreto " pasticciato " sulla trasparenza dei prezzi dei carburanti , le tre sigle di categoria ... Benzinai verso lo sciopero: multe di 6 mila euro inaccettabili per i gestori Il 25 ed il 26 gennaio potremo fare benzina Lo scopriremo dopo l’incontro tra le associazioni di categoria dei benzinai ed il Governo. Al momento, lo sciopero è confermato. Dopo averlo congelato, a s ...Si accende il faro dell'Antitrust sui carburanti che, con l'avvio delle procedure, cerca di fare luce - grazie anche al contributo della ...