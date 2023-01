ItaSportPress

... { "@type": "ListItem", "position": 2, "name": "Serie A", "item": "https://www.itasportpress.it/calcio/serie - a/" } , { "@type": "ListItem", "position": 3, "name": ", il: la ...... in pole D'Aversa ma la società ha sondato anche. Unparticolare secondo cui i campani avrebbero provato ... Benitez, il retroscena: la Salernitana lo ha contattato per la panchina ma… La Salernitana ha provato un colpo ad effetto per la panchina. Pare che la società di Salerno abbia provato a portare all’Arechi, Rafa Benitez. L’allenatore spagnolo, 62 anni, uno dei più vincenti del ...La Salernitana dopo l’esonero di Nicola è alla ricerca di un nuovo allenatore, in pole D’Aversa ma la società ha sondato anche Benitez La Salernitana dopo l’esonero di Nicola è alla ricerca di un nuov ...