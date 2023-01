Benifei Pd alla presidenza svedese | ' Basta con un' Europa ostaggio della destra sovranista'

La Repubblica

Brando, capo delegazione degli eurodeputati del Pd, durante il suo intervento in Plenaria a Strasburo ha parlato della presidenza svedese e del nuovo governo di Stoccolma, con la destra che ha ...Il giorno seguente anche il capodelegazione del Pd a Strasburgo Brandoera intervenuto sulla vicenda, ribadendo la decisione del gruppo dem di votare a favorerichiesta di revoca dell'... Funivia del Lagaccio a Genova, scintille tra Piciocchi e Benifei «La Svezia assume la Presidenza in un momento storico cruciale e alcune scelte sono improrogabili. Dobbiamo continuare a lavorare per un'Europa più verde, che confermi il proprio ruolo di guida global ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...