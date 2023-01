Benevento | il mercato ruota intorno ai ‘soliti’ nomi

(Di martedì 17 gennaio 2023) Tempo di lettura: 3 minutiIlsi gode un giorno di riposo. Dopo il deludente pareggio di Cosenza e una leggera seduta sostenuta nella giornata di ieri, lo staff tecnico ha concesso un giorno libero ai giallorossi che si ritroveranno domani per iniziare a preparare il difficile confronto con il Genoa, in programma sabato al “Ciro Vigorito“. Fermo il pallone, protagonista assoluto diventa così il calcio. I tifosi aspettano i primi colpi da parte della società, acquisti necessari per cercare di svoltare una stagione iniziata male e proseguita peggio. Qualche novità la attende anche Fabio Cannavaro che, al termine della gara del “San Vito-Marulla”, ha parlato apertamente di un organico da rinforzare e del bisogno di forze fresche per provare a fare il necessario salto di qualità. Proverà ad accontentarlo il direttore sportivo Pasquale ...

