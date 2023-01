Belen Rodriguez ' Iena' | ecco come si prepara alla diretta

Fanpage.it

Una vera ' Iena '.è ormai entrata nella parte perfettamente: oltre a condurre il programma di Italia1 ora è parte integrante del cast, tanto da considerarsi lei stessa una iena , come scrive su ...Una mini me : questa la didascalia che accompagna la foto dibambina, uno scatto del passato che mette in risalto la somiglianza tra lei ed i figli Santiago e Luna Marì . Seppur sia innegabile che entrambi i bambini siano la fotocopia dei loro ... Belen Rodriguez: Amo Stefano, l'ho sempre amato e non ho mai smesso Belen Rodriguez ha perso le staffe dopo aver letto alcune critiche sotto al suo ultimo post su Instagram. Lo sfogo sui social."Le Iene", questa sera alle 21.15 su Italia 1 una nuova puntata dello show condotto da Teo Mammuccari e Belen Rodriguez.