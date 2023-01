Bayern | sfida al volante sulla neve in Austria VIDEO

Corriere dello Sport

...prossimo turno visto che il sorteggio ha messo uno contro l'altro Real Madrid - Liverpool e... In caso di passaggio del turno appuntamento ai primi di febbraio per unache rischia però di ...... però, il derby vivrà una serata di grandeur internazionale: per la seconda volta una... quella del Bernabeu contro ilche vale la terza Champions. Nel 2011 invece si cambia continente e ... Austria, sfida al volante sulla neve per i giocatori del Bayern Oggi la Cremonese in coppa: se vince sfida 2 volte la Roma in 3 giorni: un incubo per la sicurezza Mezza stagione in Europa con le outsider che se la stanno passando bene nei vari campionati. L'Arsena ...I giocatori del Bayern Monaco hanno preso parte all'evento del nuovo sponsor Audi sulla neve di Seefeld in Tirol ...