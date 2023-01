Bastoni tra le ruote alla Meloni? Ecco la verità | Romeo zittisce tutti

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 17 gennaio 2023) Le parole pronunciate da Giorgiasui «tra le» messi per frenare l'azione di governo non solo dalle opposizioni, ma anche da qualche alleato, sono destinate ad aprire il dibattito all'interno dell'area di Centrodestra. A provare a rimettere le cose al loro posto, almeno in casa Lega, ci pensa Massimiliano, capogruppo del Carroccio in Senato., davvero c'è qualcuno che vuole rallentare di proposito l'azione di governo e mettere in difficoltà il premier? «L'espressione sui "tra le" mi è parsa sinceramente esagerata. Io parlerei piuttosto di sensibilità differenti. Del resto siamo una coalizione, che ci siano temi sui quali serve un maggior approfondimento mi sembra naturale. Noi dobbiamo essere bravi a trasformare ...