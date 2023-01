Bastianelli | “Cremonese | Okereke sogna di giocare col suo amico Osimhen”

(Di martedì 17 gennaio 2023) A Radio Crc nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete'', è intervenuto Patrick, agente tra gli altri di. Queste le sue parole: “Lanella prima parte del campionato ha fatto divertire, ma poi è stata condizionata da episodi non favorevoli e il cambio tecnico credo sia stato necessario. -affrrma- Ballardini è appena arrivato, stasera ci sarà la prima gara ufficiale e mi aspetto subito qualcosa di nuovo, ad esempio il modulo. Immagino che lascenderà in campo con un 3-5-2 con una squadra un po’ più compatta, ma sarà ugualmente difficile per laaffrontare il Napoli. Tutte le squadre sotto proveranno ad agganciare l’ultimo posto disponibile per salvarsi e seppure squadre come Sassuolo e Salernitana sono laggù, ...

Il Napoli Online

... che ha portato Cavalli ad affrontare gli ultimi metri praticamente in riserva, la 24enne...a una marea di trionfi non vanno poi dimenticate le prestazioni dell'esperta Marta, ...Anche altrove al nord hanno lasciato segni, vedialla Omloop van het Hageland o ... della vittoria che riempie il palmarès come poche altre, e ora sono due in pochi giorni per la. ... Bastianelli, ag. Okereke: "La Cremonese scenderà in campo con un 3-5-2 con una squadra un pò più compatta" Mi aspetto che possa terminare la sua stagione in doppia cifra, ha bisogno di fare numeri. Durante la diretta di Radio Crc nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” è intervenuto l’agente Patri ...La rivelazione è di quelle importanti: può essere davvero lui il prossimo colpo per l'attacco del Napoli di Spalletti